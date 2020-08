Millie Bobby Brown trauert um ihren Hund

Millie Bobby Brown muss einen schweren Verlust hinnehmen. Ihr geliebter Hund Dolly ist gestorben.

Vorgestern (04.08.) teilte die Schauspielerin auf „Instagram“ zwei Videos, in denen sie unter anderem auch als Kind mit der Hündin spielt. Dazu schrieb sie die rührenden Worte: „2011 wurde unsere Familie mit dir gesegnet. Neun Jahre später warst du zum besten Freund von uns allen geworden. Deine feuchten Guten-Morgen-Grüße und wie du uns immer deine Spielzeuge gezeigt hast, waren einfach toll!“ Wie aus dem Beitrag hervorgeht, war Millie auch an Dollys Seite, als sie starb: „Als ich deine Pfote hielt, während du in den Himmel gefahren bist, dachte ich an unsere gemeinsamen Erlebnisse und an die Abenteuer, die wir erlebt haben.“

Etwas Aufmunterung in der traurigen Zeit schien die 16-Jährige zudem in einem Zitat zu finden, dass sie ans Ende ihres Kommentars setzte: „Alle Hunde kommen in den Himmel, denn im Gegensatz zu Menschen sind Hunde von Natur aus gut und treu und lieb.“

