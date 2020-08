Milow möchte sein Bühnenoutfit aufpeppen

Milow möchte Bühnenoutfit-technisch wohl neue Wege gehen. Der Sänger postete via „Insta“-Story ein Bild eines Quarantäne-Schutzanzuges mit passender Atemmaske. Das Outfit erinnert stark an die Serie „Breaking Bad“, in der die Drogenköche Walter White und Jesse Pinkman stets mit solchen Anzügen arbeiteten, um sich vor den giftigen Dämpfen zu schützen. Für einen Musiker wäre das schon eher ungewöhnlich – Corona hin, Corona her.

Und Milow plagen scheinbar auch noch leise Zweifel. Er fragte seine Follower nach Rat: „Sollte das mein neues Bühnenoutfit werden?“ Die Antwort dürfte eindeutig ausfallen.

Milow musste sich Ende Juli in zweiwöchige Quarantäne begeben.

Foto: (c) Kevin Zacher / Universal Music