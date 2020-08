Miss Piggy will Kermit ein Make-Over verpassen

Miss Piggy hat den Look von Kermit dem Frosch echt satt. Sie will ihrem grünen Weggefährten einen völlig neuen Look verpassen. Und dabei hat sie schon etwas ganz bestimmtes im Kopf.

Gegenüber „WWD“ sagte die schweinisch gutaussehende Diva: „Ich würde ihn dazu bringen, Kleidung zu tragen. Abgesehen von diesem albernen Kragen, trägt er keine Klamotten. Klar, nackt zu sein funktioniert für Frösche sehr gut, doch da sind so viele verpasste Möglichkeiten, ihn anzuziehen und mit Accessoires zu versehen. Natürlich nur solange alles wasch- und wasserfest ist.“

Mal sehen, ob Kermit sich mit dem Gedanken einen schwarzen Smoking zu tragen anfreunden kann. Süß aussehen würde es allemal.