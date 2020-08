Mourn kündigen neues Album an und teilen Vorabsingle „This Feeling Is Disgusting“ inklusive Video! „Self Worth“ erscheint am 30. Oktober 2020 bei Captured Tracks. Nach dem bereits Ende April veröffentlichten Track „Call You Back“ lösen Mourn gestern ihr Versprechen endlich ein. Die neuerdings zum Trio geschrumpfte Indie-Rock-Band aus Barcelona kündigt mit „Self Worth“ ihr neues Album an, welches am 30. Oktober bei Captured Tracks erscheint. Zusammen mit der Ankündigung veröffentlichten Mourn zudem eine weitere Single inklusive Musikvideo aus ihrem vierten Album.

Das Video zu „This Feeling Is Disgusting“ zeigt die Bandmitglieder Carla Pérez Vas, Jazz Rodríguez und Leia Rodríguez (sowie ihren ehemaligen Drummer in der Rolle des Therapeuten!) während einer Therapiesitzung über den aktuellen Zustand der Welt diskutierend. Zwei Akkorde und eine sanfte Melodie lullen den Zuhörer zunächst ein, bevor der Gitarrensturm losbricht. Die Botschaft des Songs: Die Zukunft ist ungewiss, aber wir lassen uns nicht unterkriegen! Der Song feierte soeben auf KEXP Premiere, wo bereits die Vorgänger-Single zum Song des Tages gekürt wurde.

Mourn über „This Feeling Is Disgusting“: „In dem Lied geht es in Wirklichkeit um die Angst vor der Zukunft, darum, besorgt zu sein, was passieren wird, nicht zu wissen, ob man seinen Lebensunterhalt verdienen kann oder nicht. Es ist ein wirklich fröhliches Lied, aber eines, das dafür steht, gestresst zu sein. Der Gedanke „Ich weiß nicht, ob ich mir in nächster Zeit eine Wohnung leisten kann, aber hey, lasst uns tanzen und Spaß haben! Das ist das Konzept dahinter, und daran habe ich gedacht, als ich den Text schrieb. Ich habe auch an meine Eltern gedacht, und an die Eltern von allen. Sie haben oft hohe Erwartungen an dich, oder sie wollen einen bestimmten Lebensstil für dich, und nicht immer bist du damit einverstanden. Also versucht man so sehr, das Leben auf seine Weise zu gestalten, aber man ist super gestresst und hat Angst, und ab und zu denkt man: „Lohnt sich das? Letztendlich denke ich, dass es das wert ist.“

Foto: (c) Cristian Colomer Cavallari