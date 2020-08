MTV Video Music Awards 2020: Die ersten Showacts stehen fest!

Wenige Tage nach der Bekanntgabe der Nominierten, stehen jetzt auch die ersten Showacts für die MTV Video Music Awards 2020 fest. Wie „Styleheads“ bekannt gibt, werden bei der Verleihung in der Nacht von 30. auf 31. August die südkoreanische Boyband „BTS“, Sängerin Doja Cat und Reggaeton-Star J Balvin auftreten. „BTS“ werden ihre neue Single „Dynamite“ erstmals im Fernsehen performen, sie wird nur wenige Tage vor dem Event veröffentlicht.

Die VMAs 2020 werden an verschiedenen Locations in New York City unter strengsten Sicherheits- und Hygiene-Vorkehrungen verliehen, wie es aussieht voraussichtlich erstmals ohne Publikum.

Zu den Nominierten gehören neben „BTS“, Doja Cat und J Balvin, die mit Showacts vertreten sind, auch Ariana Grande und Lady Gaga.

Foto: (c) PR Photos