Nach Corona-Erkrankung: Alyssa Milano leidet unter Haarausfall

Alyssa Milano leidet noch immer unter den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung.

In einem „Instagram“-Video zeigt sie, dass sie seither unter starkem Haarausfall leidet. Die 47-Jährige demonstriert vor laufender Kamera, wie viele Haare sie nach nur wenigen Bürstenstrichen verliert. Das Ergebnis: eine ganze Hand voller Haarsträhnen. Milano sagt dazu: „Ich wollte euch nur zeigen, was Covid-19 mit euren Haaren macht. Bitte nehmt das ernst!“ Abschließend appelliert sie an ihre Anhänger: „Tragt eine verdammte Maske.“

Anfang August machte die US-Schauspielerin öffentlich, sich im April mit dem Coronavirus infiziert zu haben.

Foto: (c) PR Photos