„Naked Giants“ über „Turns Blue“

Am 30.07. haben „Naked Giants“ die Single „Turns Blue“ rausgebracht, als Vorgeschmack auf das Album „Shadow“, das am 21.08. erscheinen soll. Um was es in dem Song geht, das erklärte die Rockband aus Seattle laut „Oktober Promotions & Management“ wie folgt:

„Bei Turns Blue geht es darum, musikalische und lyrische Klischees über Liebe und Beziehungen als Gefäß für tiefere, ergreifendere Reflexionen zu verwenden. (…) Nach meiner Erfahrung als junger Mensch erfordert der Aufbau langer Beziehungen – ob es sich um eine romanische Beziehung, eine Freundschaft oder eine Rockband handelt – viel innere Ehrlichkeit und Abrechnung mit den Teilen von dir, die du lieber nicht mit anderen teilen möchtest. Während wir die Arbeit überspringen und uns nur auf die kitschigen glücklichen Momente konzentrieren möchten, müssen wir uns ständig an unsere Fehler und Irrtümer erinnern und uns für Wachstum und Respekt einsetzen, um eine verantwortliche Person in unseren Beziehungen zu sein.“

Weiter heißt es noch: „Leider werden junge Männer wie ich nicht oft dazu gebracht, uns auf diese Weise zur Rechenschaft zu ziehen, und dies hat schwerwiegende Auswirkungen auf alle außerhalb von uns. Wir springen zu oft von ‚Es tut mir leid‘ zu ‚Es ist jetzt besser‘, ohne tatsächlich etwas zu tun oder uns dem zu stellen, was wir an uns selbst ändern müssen.“

Foto: (c) Oktober Promotions & Management