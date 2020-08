Naomi Campbell denkt nicht ans Aufhören

Ruhestand ist für Naomi Campbell ein Fremdwort, denn die 50-Jährige will der Modewelt noch nicht den Rücken zuwenden.

In einem Interview mit „WWD“ sagte das Model: „Ich glaube nicht, dass man sich das selbst auferlegen oder sich ein Ultimatum stellen muss. (…) Ich meine, ich mache nicht die Shows, die ich früher gemacht habe, also das passiert. Jeder weiß das schon lange. Also mache ich hier mal eine, mal da eine und das ist gut so. Ich mag diese lustigen und aufregenden, adrenalinkickenden, nervenaufreibenden Dinge immer noch.“

Naomi Campbell nimmt es mit der Hygiene auf Reisen übrigens sehr ernst.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos