Naomi Campbell geht mit „modischem Desinfektionsmittel“ auf Reisen

Naomi Campbell nimmt es mit der Hygiene auf Reisen sehr ernst. Bereits im März hatte die 50-Jährige verraten, dass sie sich aufgrund der Corona-Pandemie nur noch im Schutzanzug auf Flugreisen begibt. Dass sie mittlerweile auch mit Humor an die Sache herangeht, beweist das Model mit ihrem neuesten Post auf „Instagram“.

Auf einem Bild, auf dem Campbell erneut in ihrer vollen Schutzmontur zu sehen ist hält sie eine Packung mit Desinfektionstüchern mit der Aufschrift „NaomiX“ in der Hand. Dazu kommentiert sie: „Modisches Desinfektionsmittel“. Campbell betonte kürzlich, dass es seine Schutzmaßnahmen aber sehr wohl ernst meine und schrieb: „So fühle ich mich wohl, wenn ich reise. Mir ist egal, was andere Menschen davon halten.“

Campbell veröffentlichte kürzlich ein „YouTube“-Video und zeigte, wie gründlich sie den Flugzeugsitz reinigt, bevor sie sich beruhigt hinsetzen kann.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos