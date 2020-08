Natasha Bedingfield empfindet Lady Gaga gegenüber Reue

Natasha Bedingfield bereut es, dass sie Lady Gaga gegenüber nicht freundlicher war, als diese 2008 ihre Tour eröffnete.

Den „new! Magazine“ erzählte die Sängerin rückblickend: „Wenn ich zurückgehen und eine Entscheidung ändern könnte, dann würde ich mir die Zeit nehmen, den Kontakt mit Lady Gaga herzustellen, als sie meine Tour eröffnet hatte. Ich war so sehr in der ganzen Promoarbeit, den Meet and Greets und Proben gefangen, doch ich wünschte, ich wäre über mich hinausgegangen und hätte sie ermutigt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon ein paar Hits und sie noch nicht.“

Natasha Bedingfield hat aktuell ihre Karriere übrigens etwas zurückgestellt und konzentriert sich stattdessen auf ihre Rolle als Mutter.

