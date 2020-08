Neue EP von Tori Kelly

Tori Kelly ist während des Lockdowns nicht untätig geblieben. Die Sängerin hat fleißig an neuer Musik gearbeitet und bringt deswegen am 14. August ihre neue EP „Solitude“ heraus. Fünf Songs hat die 27-Jährige darauf gepackt, darunter auch eine Cover-Version von Drakes Hit „Time Flies“.

Zu ihrer EP ließ Kelly laut „Universal Music“ verlauten: „Ich war noch nie so dankbar für mein Heimstudio wie in dieser Zeit der Quarantäne. In gewisser Weise hatte ich das Gefühl, zu meinen Wurzeln zurückzukehren, wenn ich in meinem Zimmer war, Songs schrieb und Cover auf ‚YouTube‘ veröffentlichte.“

Hier die Tracklist:

1 Value

2 Unbothered

3 Don’t Take Me Home

4 Glad

5 Time Flies

Foto: (c) PR Photos