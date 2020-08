Neue Musik von Miley Cyrus: „Aber diesmal in echt“

Wann kommt endlich neue Musik von Miley Cyrus? Das fragen sich ihre Fans schon länger. Denn eigentlich ist ihr neues Album schon längst fertig.

Jetzt hat die 27-Jährige auf „Twitter“ angekündigt, dass etwas kommt. Sie schreibt: „Trefft Miley Cyrus ….. wieder.“ Dabei setzt sie die Hashtags „Sie kommt“ und „Aber diesmal in echt“. Der Tweet enthält außerdem das Musikvideo zu ihrem Song „Start All Over“ von 2007. Zeigt Miley durch die neue Musik etwa ihr wahres Ich? Wir sind gespannt was da kommt!

Miley Cyrus trinkt übrigens keinen Alkohol mehr. Und ihre Mutter Tish Cyrus sagt, dass sie auch kein Gras mehr raucht.

Foto: (c) PR Photos