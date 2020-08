Neuer Song von „Biffy Clyro“ als Vorgeschmack auf das neue Album

Noch bevor „Biffy Clyro“ am 14.08. ihr neues Album „A Celebration Of Endings“ auf den Markt bringen, gibt’s mit dem Song „Weird Leissure“ einen ersten Vorgeschmack darauf.

Frontmann Simon Neil sagte gegenüber „NME“ über den Track: „‚Weird Leisure‘ ist ein Song“ über einen meiner ältesten Freunde. Er hat den falschen Weg gewählt und ist in eine wirklich schwierige Situation geraten, in der sich seine Welt geschlossen hat. Er wollte Hilfe, du versuchtest zu helfen, aber eine Woche später ist alles wieder beim Alten. Zum Glück ist er jetzt an einem guten Ort und auf dem Weg raus aus der Dunkelheit. Ich liebe diesen Kerl so sehr, aber – verdammt noch mal – er hat mich durch die Scheiße gebracht.“

Einen Tag, nachdem das Album rauskommt, also am 15. August, spielen die Schotten eine spezielle Livestream-Show, die aus Glasgow übertragen.

