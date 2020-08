Nick Jonas und Priyanka Chopra sind Corona-Risikogruppe

Nick Jonas und seine Ehefrau Priyanka Chopra müssen während der Corona-Pandemie besonders vorsichtig sein, denn beide gehören der Corona-Risikogruppe an. Das hat die 38-Jährige dem Magazin „People“ erzählt. Sie sei Asthmatikerin und ihr Ehemann habe Diabetes Typ 1. Trotzdem haben sie viel Kontakt zu Familie und Freunden – der Technik sei Dank.

Chopra erzählt: „Wir hatten jede Menge Gespräche über ‚Zoom‘ und ‚Zoom‘-Brunches. Wir haben einen wirklich großen Freundeskreis und eine große Familie. Und in meiner Familie hatten jetzt viele Geburtstag, also haben wir ein paar Social Distancing-Essen gehabt. Es ist wirklich wichtig ein Gefühl der Normalität zu empfinden und das ist durch die Möglichkeit, mit Freunden und Familie in Kontakt zu stehen, egal ob es virtuell oder in sozialer Distanz ist, gegeben.“

Bestimmt spielt Priyanka Chopra in dieser Zeit auch viel Klavier. Das hilft ihr nämlich dabei, ihre Ängste abzubauen.

Foto: (c) PR Photos