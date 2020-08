„Nickelback“: Erweiterte Edition zum 15. Geburtstag von „All The Right Reasons“

Zum 15. Geburtstag ihres Albums „All The Right Reasons“ bringen „Nickelback“ am 02.10. davon eine limitierte Geburtstags Edition auf den Markt. Diese wird als Doppel-CD, digital und bei allen Streamingdiensten verfügbar sein. Wie „Warner Music“ berichtet, umfasst die neu remasterte Version des Originalalbums aus dem Jahr 2005 eine Auswahl verschiedener B-Seiten und Aufnahmen eines Live-Konzerts von 2006. „Warner“ zitiert Gitarrist Ryan Peak wie folgt: „Wir sind sehr stolz, dass den Menschen dieses Album so viel bedeutet. Dass so etwas einmal passiert, davon kann man als Musiker nur träumen.“

Und hier die Tracklisten von „All The Right Reasons: 15th Anniversary Expanded Edition“:

Disc One: All The Right Reasons and Assorted B-Sides Remastered

1. “Follow You Home”

2. “Fight For All The Wrong Reasons”

3. “Photograph”

4. “Animals”

5. “Savin’ Me”

6. “Far Away”

7. “Next Contestant”

8. “Side Of A Bullet”

9. “If Everyone Cared”

10. “Someone That You’re With”

11. “Rockstar”

12. “We Will Rock You”

13. “Photograph” (Acoustic)

14. “Too Bad” (Acoustic)

15. “Someday” (Live Acoustic)

Disc Two: Live at Buffalo Chip, Sturgis, SD (8/8/06)

1. Intro

2. “Animals”

3. “Woke Up This Morning”

4. “Photograph”

5. “Because Of You”

6. “Far Away”

7. “Never Again”

8. “Savin’ Me”

9. “Someday”

10. “Side Of A Bullet”

11. “How You Remind Me”

12. “Too Bad”

13. “Figured You Out”

