Nicklas Sahl über „Unsolvable“: „Die Songs steuern mich durch das Chaos“

Am 07.08. hat Nicklas Sahl sein Debütalbum „Unsolvable“ rausgebracht, mit dem er Ende November auch auf Tour geht. In seinem Album schlüpft der gebürtige Däne in die Rolle eines Storytellers, der verschiedene persönliche Geschichten darüber erzählt, wie „unsolvable“, also wie unlösbar, das Leben ist.

Gegenüber „Warner Music“ sagte der 23-Jährige: „Ich bin in einem Punkt in meinem Leben, an dem vieles unlösbar ist. Einerseits habe ich das Gefühl, klüger und klüger zu werden, anderseits weiß ich, dass ich das Leben niemals wirklich kontrollieren werde. Ich verliere immer wieder den Halt, daher sind die Songs auf dem Album wie eine Unterstützung und ein Weg für mich, durch das Chaos zu steuern. Es ist ein Weg, so gut wie möglich darin zu werden, in einer Welt zu leben, die ich nicht kontrollieren kann.“

Und hier die Live-Termine.

22.11. Nachtspeicher – Hamburg

23.11. Lux – Hannover

24.11. Neues Schauspiel – Leipzig

25.11. Zeche Carl – Essen

26.11. ZOOM – Frankfurt

27.11. Heppel+Ettlich – München

29.11. Jaki – Köln

30.11. Musik+Frieden – Berlin

