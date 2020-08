Noel Gallagher fährt gerne Fahrrad

Noel Gallagher liebt seinen Drahtesel – und zwar so sehr, dass er ihn mehrmals die Woche ausführt.

Im „Matt Morgan´s Funny How“-Podcast erzählte er: „Ich fahre vier Mal die Woche Fahrrad. Ich bin jetzt 53 Jahre alt, da ist es nicht mehr gut, so viel zu trainieren. (…) Ich kann zwei Tage hintereinander fahren und am dritten mache ich eine Pause. Ich fahre bergab und bergauf. Ich fahre in anderthalb Stunden 25 Kilometer auf Landstraßen, da ist sonst niemand.“ Auch das Thema Sicherheit ist dem „Oasis“-Sänger wichtig, auch wenn es nervt. Er erzählte weiter: „Der einzige Nachteil am Fahrradfahren ist der f***ing Helm, aber was will man machen?“

Noel Gallagher hat jetzt übrigens auch ein eigenes Studio und möchte ein Cover-Album machen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos