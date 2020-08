Noel Gallagher hat ein neues Projekt

Noel Gallagher hat ein neues, ganz eigenes Studio. Das möchte der 53-Jährige richtig ausnutzen und am liebsten direkt ein ganzes Album aufnehmen.

Die Zeitung „Daily Star“ zitiert den „Wonderwall“-Songwriter. Er sagt: „Ich würde gerne ein Cover-Album machen. Ich werde jetzt mein eigenes Studio haben und ich kann die ganze Zeit dort sein. Es gibt keinen Grund für mich, kein altes Cover zwischen sechs und sieben Uhr abends rauszuhauen.“ Dabei hat Gallagher auch schon eine Idee, welche Songs er covern möchte: „Ich würde ‚This Guy‘s In Love With You‘ von Burt Bacharach, ‚There Is A Light That Never Goes Out‘ von ‚The Smiths‘ und einen Song von der Band ‚Shack‘ aus Liverpool singen.“ Wir sind gespannt, wann so ein Cover-Album kommt.

Noel Gallagher hat nämlich erst vor kurzem gesagt, dass er es gar nicht schlimm fände, wenn er nie wieder einen Song schreiben würde.

Foto: (c) Lawrence Watson / Verstärker Medienmarketing