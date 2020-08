„Nord Nord Mord“-Filme: Dreharbeiten laufen wieder!

Peter Heinrich Brix, Julia Brendler und Oliver Wnuk stehen seit Donnerstag, 20. August 2020, auf Sylt sowie in Hamburg und Umgebung erneut für die ZDF-Reihe „Nord Nord Mord“ vor der Kamera. Es werden drei Filme mit den Arbeitstiteln „Sievers und der schwarze Engel“, „Sievers und der schönste Tag“ sowie „Sievers und das mörderische Türkis“ gedreht.

In der Folge „Sievers und der schwarze Engel“ wird ein Teilnehmer eines Engelseminars erschlagen in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Ein erster Verdacht richtet sich gegen die Seminarteilnehmerin Hanne Wegener (Judith Engel), die seit der Tat verschwunden ist. Hauptkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) scheint die Frau von früher zu kennen, ist aber nicht bereit, sich seinen Kollegen Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) und Ina Behrendsen (Julia Brendler) anzuvertrauen. Daher bleibt Feldmann nichts anderes übrig, als sich beim Engelseminar anzumelden und im Kreis der Teilnehmer undercover zu ermitteln.

In „Sievers und der schönste Tag“ bekommt Ina Besuch von ihrer Tante, die auf Sylt ihren Lebensgefährten heiraten will. Als der Hochzeitsfilmer vergiftet aufgefunden wird, stellt sich heraus, dass er „nebenberuflich“ Brautpaare erpresst hat. Sein Geschäftspartner will davon nichts gewusst haben. Trotzdem hat dieser Angst um sein Leben und versichert den erpressten Paaren, dass alle Beweise vernichtet seien und die Erpressung ein Ende habe. Doch auch er wird Opfer des unbekannten Giftmörders, und ausgerechnet der Verlobte von Inas Tante wird zum Hauptverdächtigen.

In „Sievers und das mörderische Türkis“ stolpert Hinnerk Feldmann in den Dünen über eine Leiche. Der Tote, ein anerkannter Kunstexperte, hatte zuletzt einen heftigen Streit mit dem Künstler Bitomski (Andreas Lust). Sievers und Ina verfolgen eine weitere Spur: Unter einem Fingernagel des Toten findet die Gerichtsmedizin Partikel der Farbe Türkis. Der Fund lenkt die Ermittlungen zu einem jahrzehntelang verschollenen wertvollen Gemälde. Unter Verdacht gerät der Sylter Kunsthändler Ferdinand Frayn (Gustav Peter Wöhler), der das Gemälde im Auftrag eines Ehepaares aus Kampen ersteigert hatte. Die beiden geraten in den Fokus der Ermittlung, als das Gemälde plötzlich auf rätselhafte Weise verschwindet und auf die Assistentin des toten Kunstexperten ein Mordanschlag verübt wird.

In weiteren Rollen spielen Victoria Trauttmansdorff, Anne Weber, Lutz Blochberger, Stephan Grossmann, Nina Petri, Nikolai Kinski, Patrycia Ziolkowska sowie Helene Grass und andere. Die Dreharbeiten dauern bis Mitte November 2020. Die Sendetermine stehen noch nicht fest.

Foto: (c) obs / ZDF / Manju Sawhney