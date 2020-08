Notarzteinsatz bei Sarah Lombardi

Schreckmoment für Sarah Lombardi! Ihr Sohn Alessio hat sich beim Spielen eine blutende Wunde am Kopf zugezogen. Das teilte die Sängerin jetzt auf „Instagram“ mit und zeigt sich sichtlich erschrocken über die kurze Notsituation.

Die 27-Jährige gibt aber auch Entwarnung an ihre Fans und schreibt: „Alessio hat zu wild getobt, hat sich den Kopf am Fenster gestoßen und dann hat es erstmal richtig doll geblutet. Ich hab den Schreck meines Lebens bekommen“. Sarah Lombardi rief offenbar in Sorge um ihren Sohn einen Krankenwagen. Die Sängerin weiter: „Ich war mir nicht sicher ob das nicht doch irgendwie geklebt werden muss.“

Ob Sarahs Ex Pietro Lombardi ebenfalls vor Ort war oder ihr neuer Freund Julian Büschel sich um den kleinen Alessio gekümmert hat, ist nicht bekannt. Mit dem Profikicker soll die Sängerin bereits seit Anfang des Jahres zusammen sein.

