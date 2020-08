Nura: „Ich kann mit meiner Mama in den Urlaub fliegen“

Anfang des Monats hat Rapperin Nura ihre Autobiografie herausgebracht.

Im Interview mit „bento“ verriet die 32-Jährige, was jetzt noch so bei ihr ansteht. Dazu sagte sie: „Dieses Jahr kommt wahrscheinlich noch mein Album raus. Und ich werde das Buch auch nochmal als Hörbuch einsprechen. Für die, die nicht gern lesen oder einfach die Geschichte noch mal von mir selbst hören wollen. Manche hören Hörbücher zum Einschlafen – dann quatsch ich dich in den Schlaf! Aber grundsätzlich hab ich schon alles erreicht, was ich wollte.“ Worüber sie sich besonders freut, dazu sagte die Musikerin: „Ich kann mit meiner Mama einfach in den Urlaub fliegen und ihr das ausgeben. Das macht mich einfach krass glücklich.“

Weiter sagte sie noch: „Und ich hab auch noch Kontakt zu meinen Cousinen in Mekka, da wird mir immer wieder klar, wie viel Glück ich habe. Sie hören auch meine Musik, verstehen zwar kein Wort, aber schreiben mir, dass sie stolz auf mich sind. Und was mich immer richtig traurig macht: Wenn sie schreiben, dass sie sich wünschten, ich zu sein und solche Möglichkeiten auch zu haben.“

