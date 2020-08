Nura & Juju: Die wahren Gründe für die Trennung von „SXTN“

„SXTN“ war bis vor zwei Jahren noch das wohl stärkste Frauen-Rap-Duo der Geschichte des deutschen Hip-Hop, bis sich die Rapperinnen Juju und Nura trennten.

Wie „heute.at“ berichtet, geht Nura in ihrem Buch „Weißt du, was ich meine?“ konkreter auf die Gründe der Trennung ein. Sie schreibt darin, dass sie sich schon bei Festivalauftritten voneinander distanziert haben. Außerdem habe Juju nie an ihrer Beziehung gearbeitet, was sie sehr verletzt habe. Sie schreibt weiter: „Während ich vor Auftritten eher kiffte, trank Juju vor den Shows Alkohol und kam manchmal schon angetrunken auf die Bühne. Auf der zweiten Tour wurde Juju wegen ihrer heiseren Stimme oft von Playback unterstützt.“

Seit 2018 konzentrieren Juju und Nura sich vermehrt auf ihre Solo-Projekte, was auch der Grund für die Trennung 2019 war.

