Nura kündigt eigene Tour für 2021 an

„SXTN“ war bis vor zwei Jahren noch das wohl stärkste Frauen-Rap-Duo der Geschichte des deutschen Hip-Hop, bis sich die Rapperinnen Juju und Nura trennten. Ab 2018 konzentrierten sie sich vermehrt auf ihre Solo-Projekte, was auch der Grund für die Trennung 2019 war. Jetzt geht Nura solo auf Tour. Die Berliner Rapperin will im April und Mai 2021 neun Shows in Deutschland spielen – plus eine in Wien. Infos und Tickets gibt es auf „eventim.de“.

Das sind die Konzert-Termine 2021 von Nura:

23.04.2021 – Hamburg, Große Freiheit

24.04.2021 – Hannover, Capitol

26.04.2021 – Dortmund, FZW

27.04.2021 – Köln, Carlswerk

28.04.2021 – Frankfurt, Batschkapp

02.05.2021 – Stuttgart, Im Wizemann

03.05.2021 – München, Backstage

04.05.2021 – AUT – Wien, Grelle Forelle

06.05.2021 – Leipzig, Täubchenthal

07.05.2021 – Berlin, Huxleys

Foto: (c) Meike Kenn