Olly Murs wütend über Fake-Konten

Olly Murs ist stinksauer. Wie er in einem Videoclip auf „Instagram“ erklärte, behaupten Leute, sie seien er und versuchten seinen Fans Geld für angeblich wohltätige Zwecke aus der Tasche zu ziehen.

Er sagte: „Bitte, wenn Ihr jemanden seht, der meinen Namen mit einem 5378 oder OllyMurs2522 oder sonstigem verwendet, was auch immer es ist, … ich bin es nicht, ok, meine Konten in allen sozialen Medien sind verifiziert, das ist das einzige Konto, das ich habe.“ Weiter sagte er: Ich bin so wütend. Bitte denkt daran, dass meine Social-Media-Konten überprüft wurden, um diese Probleme zu stoppen. Bitte BLOCK / IGNORE oder meldet alle FAKE-Konten, die vorgeben, ich zu sein. Bleibt sicher!“

Murs bedauerte auch, dass dadurch Wohltätigkeitsorganisationen in Verruf kämen. Er sagte in dem Clip noch: „Ich weiß jetzt bei allem, was passiert, dass das Geld dringend benötigt wird. Also werde ich ihnen etwas spenden, für das was passiert ist.“

Foto: (c) Sony Music