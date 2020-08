„Opus“ machen Schluss

Mit ihrem Hit „Life is Life” wurden “Opus” 1984 weltbekannt. Doch jetzt ist Schluss.

Wie „heute.at“ berichtet, beenden die Jungs aus der Steiermark ihre Karriere. In einer Pressemitteilung der Band heißt es: „Wir hatten als österreichische Band unglaublichen nationalen und internationalen Erfolg und sind sehr stolz und dankbar, mit unserer Musik so vielen Millionen Menschen Freude bereitet zu haben. Nun ist aber die Zeit des Abschieds gekommen.“ Nach mehr als 1.500 Auftritten wollen sie in ihrer Heimatstadt Graz am 21. Dezember 2021 noch einmal ihr Bestes geben.

Im November 2020 erscheint die Doppel-CD und Fanbox „Opus Magnum“.

