Orlando Bloom freut sich auf Töchterchen

Sie können es kaum erwarten: Katy Perry und Orlando Bloom stehen kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes.

In nur wenigen Tagen können sie ihr Baby endlich in die Arme schließen. Orlando schwärmte jetzt in einem Video-Interview mit Jimmy Kimmel von seiner kleinen Tochter: „Ich bin so aufgeregt. […] Ich hoffe, dass sie mich genauso sehr liebt, wie ich sie liebe.“ Eine Vater-Tochter-Beziehung stelle sich der Schauspieler ganz besonders vor.

Schließlich hat er bisher nur Erfahrungen als Erzieher eines Söhnchens gemacht: Er hat nämlich schon einen Sohnemann Flynn Bloom aus der Ehe mit Model Miranda Kerr. Und der freut sich auch schon riesig auf seine Halbschwester.

Foto: (c) Landmark / PR Photos