Orlando Bloom über Hund Mighty: „Er hat diesem kleinen Mädchen Platz gemacht“

Das Verschwinden von Orlando Blooms Hund Mighty und die verzweifelte Suche nach dem Pudel hat in seinen Augen auch etwas Gutes. Denn der 43-Jährige hat seiner schwangeren Verlobten Katy Perry gezeigt, wie besorgt er sein kann und wie viel Liebe er geben kann.

In einem Interview mit „Daily Mirror“ sagte er: „Es war wahrscheinlich gut für Katy zu sehen, wie ich mich bemüht habe, ihn zu finden. (…) Es war sehr schmerzhaft, aber er wird immer bei mir sein. Und komischerweise hat er wahrscheinlich diesem kleinen Mädchen Platz gemacht, das bald in mein Leben kommt.“ Trotzdem schmerzt der Verlust des Hundes ihn sehr. Er erzählte weiter: „Mighty war die physische, äußere Repräsentation meines Herzens. Er war ein Geschenk von Katy an mich und er reiste überall mit mir hin. Es wird mich zum Weinen bringen, also möchte ich nicht zu viel darüber reden, weil ich ihn sehr, sehr vermisse.“

Eigentlich wollten Orlando Bloom und Katy Perry in diesem Sommer in Japan heiraten. Wegen der Corona-Pandemie kann die Hochzeit nicht stattfinden. Ein neuer Termin ist bisher noch nicht bekannt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos