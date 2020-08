Ozzy Osbourne: Sein Biopic wird nicht jugendfrei

Das Biopic über Ozzy Osbourne wird ein Film für Erwachsene. Der 71-Jährige bereitet gerade gemeinsam mit seinem Sohn Jack seine Filmbiographie vor. Der Film wird offenbar aber erst ab 18 freigegeben, denn Ozzy und seine Frau Sharon wollen eine andere Herangehensweise wählen, als es beispielsweise die Macher hinter „Bohemian Rhapsody“ über Freddie Mercury getan hatten.

Sharon Osbourne erklärte diesbezüglich gegenüber dem ‚Rolling Stone‘: „Es ist nicht wie jede andere Geschichte. Es ist nicht einfach: ‚Rock’n Roll, verrückt, und jetzt bin ich Opa. Ich verstehe, warum sie bei ‚Bohemian Rhapsody‘ die Herangehensweise gewählt hatten, weil es sich an eine jüngere Generation richtete. Es war so sauber und brav, hat dann aber eine ganz neue Generation an die Musik von Queen herangeführt. Das war fantastisch. Ich halte es aber nicht für einen großartigen Film. Es wurde halt alles auf nett gebügelt, und so wurde es zu einem Kitschpostkartenfilm. Unser Film wird wesentlich echter. Wir wollen nicht, dass alles nett, steril und sauber ist. Wir drehen den Film nicht für Kinder. Es ist ein Erwachsenenfilm für Erwachsene.“

Sharons und Ozzys Sohn Jack verriet derweil, dass bereits ein Drehbuchautor an dem Skript für den Streifen arbeitet. Weitere Details gibt es aber noch nicht.

