„Paradise“- Der ultimative Gute-Laune-Sound

Es ist schon eine wirklich besondere Kombination! Chartstürmer VIZE, Capital Bras Alter Ego JOKER BRA und Singer-Songwriterin LEONY haben sich zusammengetan und liefern mit „Paradise“ den ultimativen Gute-Laune-Sound!

Capital Bra teaste den Track bereits kurz über seine Socials an und innerhalb eines Tages kamen mehr als eine Million Aufrufe zusammen sowie unzählige Nachfragen von Fans. VIZE-Produzent Vitali setzte sich daraufhin noch einmal mit dem Joker zusammen, um den Feinschliff zu machen. Dafür holten sie sich Singer-Songwriterin Leony ins Boot, die u.a. gemeinsam mit Sam Feldt & VIZE und der Single „Far Away From Home“ gerade die Charts stürmt.

Das DJ & Produzentenduo VIZE erlangten mit ihren Singles „Glad You Came“, „Stars“, oder „Never Let Me Down (& Tom Gregory)“ internationales Aufsehen, etablierten das neue Genre Slap-House und sind seither aus der weltweiten Dance-Szene nicht mehr wegzudenken. Joker Bra ist das Alte Ego von Capital Bra, der zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands zählt und definitiv keinerlei Erklärung mehr benötigt. Nach der gemeinsamen Collab „Joker Bra & VIZE – Baby“ folgt mit „Paradise“ am heutigen 21.08.2020 nun der nächste Clou!

