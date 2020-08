Paris Hilton: „Im Herzen werde ich immer ein Kind sein“

Fast 40 Jahre alt und innerlich noch ein Kind. So fühlt sich Paris Hilton. Sie glaubt, dass sie für immer kindliche Züge behalten wird.

Gegenüber der „Sunday Times“ sagte sie: „Ich habe das Gefühl, dass ich im Herzen immer ein Kind sein werde. Vielleicht, weil ich meine Kindheit nie so sehr ausleben durfte.“ Und nicht nur innerlich fühlt und bleibt die Hotelerbin jung, sondern zum Glück auch äußerlich. Sie erzählte weiter, dass sie noch nie Botox verwendet habe: „Ich schaue in den Spiegel und denke mir: ‚Was? Ich bin stolz darauf, weil in Hollywood jeder so viel gemacht hat.‘ Das ist verrückt.“

Paris Hilton erlitt in ihrer Kindheit übrigens ein schweres Trauma.

Foto: (c) PZ New York City Photography / PR Photos