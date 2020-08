Paris Hilton spricht über Kindheitstrauma

2003 wurde Paris Hilton zusammen mit Nicole Richie mit der Reality-TV-Serie „The Simple Life“ berühmt. Seither scheint die Hotelerbin ein Leben in Saus und Braus zu führen. Glamouröse Partys hier, Luxusautos da – alles, was man sich nur wünschen kann, scheint Paris Hilton im Überfluss zu haben. Dabei trägt die 39-Jährige ein dunkles Geheimnis mit sich herum. In ihrer Kindheit erlitt sie ein schweres Trauma. Das zeigt jetzt ein zweiminütiger Trailer ihrer neuen „YouTube“-Doku „This Is Paris – The Paris Hilton You Never Knew“. Übersetzt heißt das so viel, wie: „Das ist Paris, so wie ihr sie noch nicht kennen gelernt habt“.

Die Doku zeigt Auftritte auf dem roten Teppich bis hin zu privaten Familiengesprächen. Sie sagte, dass sie glaube, niemand wisse, wer sie wirklich sei, nicht einmal sie selbst: „Früher war das nicht so. Aber in meiner Kindheit ist etwas passiert, worüber ich noch nie mit jemandem gesprochen habe.“ In einer weiteren Szene ist Paris zu sehen, wie sie versucht, ihren Eltern von dem schrecklichen Erlebnis zu berichten: „Ich konnte euch nichts davon erzählen, weil ich jedes Mal, wenn ich es versuchte, von ihnen bestraft wurde. Ich habe immer noch Albträume davon“.

Was jedoch genau vorgefallen war, enthüllt der erste Einblick in die Show der 39-Jährigen nicht.

