Paul McCartney verletzt von John Lennon-Song

Nach nur zehn Jahren haben sich die „Beatles“ 1970 im Streit aufgelöst. John Lennon und Paul McCartney haben sich auch danach noch gegenseitig provoziert, vor allem musikalisch.

Jetzt hat McCartney zugegeben, dass er sehr verletzt war von Lennons Verhalten. Vor allem von dem Lied „How Do You Sleep“. In einem Interview mit dem Magazin „GQ“ erzählte der 78-Jährige: „Dann hört man die Geschichten aus verschiedenen Perspektiven. Es waren noch andere Leute mit in dem Raum, als John diesen Song geschrieben hat und er hat Vorschläge für den Text von Allan Klein. Es war eine Atmosphäre wie: ‚Wir kriegen Paul. Lass uns ihn mit dem Lied treffen.‘ Und diese Sache war ziemlich verletzend.“

Paul McCartney fordert übrigens weniger Fleisch in Schulkantinen.

Foto: (c) Universal Music