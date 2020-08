Perrie Edwards über Freund Oxlade-Chamberlain: „Das ist nicht fair“

Das Leben ist nicht immer fair. Das musste auch Perrie Edwards feststellen. Während die „Little Mix“-Sängerin für ihre Figur eisern Diät halten muss, kann ihr Freund Alex Oxlade-Chamberlain in sich hineinstopfen, was er will.

Der „Sun“ sagte die 26-Jährige dazu: „Ich musste mir selbst sagen: Er ist ein Athlet. Er wird herumrennen, hart trainieren, diese Kalorien verbrennen und du kannst dich damit nicht vergleichen.‘ Es ist jedoch hart, denn es ärgert mich sehr, denn er isst wie ein Schwein. Um Mitternacht meint er zu mir: ‚Ich will einen Snack.‘ (…) Dann nimmt er mich mit runter und ich fange auch das Essen an. Das ist nicht fair.“

Seit 2017 sind Perrie Edwards und der Fußballer ein Paar. Perrie betont immer wieder in Interviews, dass Alex der perfekte Freund ist.

