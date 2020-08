Peter Maffay spielt „Back to Live“-Konzert in Berlin

Peter Maffay wird unter dem Motto „Back to Live“ im Oktober ein Konzert in Berlin geben. Selbstverständlich unter Einhaltung geltender Corona-Auflagen. Das gab Maffay via „Instagram“ bekannt und schrieb:

„Wir werfen den Motor wieder an. Die ersten drei Konzerte unserer Tour in Kiel, Hamburg und Berlin haben uns regelrecht angezündet. Dass wir in Berlin den begonnenen Trip mit euch so abrupt unterbrechen mussten, hat uns alle auf Konzert-Entzug gesetzt. Dass es dieses Jahr doch noch einmal eine Begegnung zwischen euch und uns geben könnte, damit haben wir lange Zeit nicht gerechnet!“

Die Musiker werden am 2. Oktober auf der Berliner Waldbühne auftreten. Im Rahmen der „Back to Live“-Konzertreihe werden dort unter anderem auch Roland Kaiser, Sido und Helge Schneider zu sehen sein.

Foto: (c) Anders Ortner / PGM