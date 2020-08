Pharrell Williams und Jay-Z: „Entrepreneur“ ist sozialkritisch

Pharrell Williams und Jay-Z haben einen gemeinsamen Song herausgebracht. „Entrepreneur“ heißt das neue Lied und es ist sozialkritisch.

In der aktuellen Ausgabe der „TIME“ erzählt Williams: „Von Anfang an wollten wir zeigen, wie hart es ist, Unternehmer in unserem Land zu sein. Besonders als schwarzer Mensch gibt es viele systemischen Nachteile und zielgerichtete Blockaden. Wie kann man ein Feuer lodern lassen – oder auch nur die Hoffnung auf eine glühende Glut entfachen – wenn man von Beginn an mit Nachteilen in Bezug auf Gesundheitsversorgung, Bildung und Repräsentation konfrontiert wird?“ In dem Musikvideo werden mehrere schwarze Unternehmer vorgestellt.

Pharrell Williams Song „Happy“ ist übrigens in Großbritannien das am meistgespielten Stück des vergangenen Jahrzehnts.

Foto: (c) Landmark / PR Photos