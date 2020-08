Pietro Lombardi: Nächstes Projekt – Neues Haus

Pietro Lombardi sucht offenbar nach einem neuen Haus. Sein altes gefällt ihm wohl nicht mehr, es sei „nicht mehr geil“.

Auf seiner „Instagram“-Seite erzählte er von seinen Plänen. Er sagte: „Mein nächstes großes Projekt ist, mir ein neues Haus zu kaufen. Ich habe so Vorstellungen, was ich beim ersten Haus falsch gemacht habe. Und da freu ich mich drauf. Ich möchte es schön haben, so richtig romantisch.“

Na da drücken wir dem Sänger mal die Daumen. Vielleicht findet er dann ja auch die passende Frau zum Haus.

