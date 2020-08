Pietro Lombardi will seine Schwester Sara schützen

Zufälle gibt’s…. Pietro Lombardi hat tatsächlich eine Schwester, die Sara Lombardi heißt, aber im Gegensatz zu seiner Ex schreibt diese sich ohne „h“. Die Schwester des Sängers kann zwar auch singen, wenn es nach ihrem berühmten Bruder geht, soll sie aber nicht professionell ins Musikbusiness einsteigen.

In einem Interview mit dem „YouTube“-Kanal „World Wide Wohnzimmer“ sagte der 28-Jährige: „Meine Schwester darf Musik machen, aber ich will gar nicht, dass sie in dieses Business reinkommt.“ Begründung: Das Business sei nicht einfach für eine Frau. Er sagte weiter: „Du hast mit vielen dreckigen Menschen zu tun.“

Wie es aussieht, muss sich Pietro da aber keine Sorgen machen. Seine Schwester hat nämlich ganz andere Dinge im Kopf. Seit sich die 20-Jährige letzten August verlobt hat, zeit diese regelmäßig Fotos ihres Liebesglücks via „Instagram“.

