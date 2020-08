Pink hat einen Mann aus Metall

Was wie Science-Fiction klingt, ist in Pinks Leben Realität. Ihr Mann besteht zu Teilen aus Metall. Carey Hart war lange Zeit Motocross-Freestyle Profi. Ein Sport, bei dem die ein oder andere Verletzung nicht ausbleibt. Jetzt mit 45 kommen da zwangsläufig Operationen. Hart wurde an der Schulter operiert und dabei musste offenbar ein Stück Metall eingesetzt werden.

Diesen Moment teilte Pink auf ihrer „Instagram“-Seite. Sie postete ein Bild ihre Mannes im Krankenbett. Er trägt einen Schulterverband, Blutdruckmessgerät und Maske und schaut verschmitzt in die Kamera. Pink schrieb dazu: „Mein großes Baby. Ich liebe ihn so. Die OP war erfolgreich, jetzt kann der Heiliungsprozess beginnen. #bionicman #rotatorcuff #nurseratchetwillseeyounow

Carey bedankte sich ebenfalls mit einem „Instagram“-Post bei seiner „großartigen Frau“ Pink.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos