„Pitch Perfect“-Reunion: Die „Barden Bellas“ singen wieder

Ein ganz normaler Auftritt der „Barden Bellas“ – so sieht es zumindest auf den ersten Blick aus. Denn wie in den drei „Pitch Perfect“-Filmen kommentieren auch John Smith und Gail Abernathy-McKadden den neusten Songs der Bellas. So sagt Smith in einem „Twitter“-Video: „Nicht mal eine Quarantäne kann die Barden Bellas davon abhalten uns mit einer musikalischen Performance zu belästigen.“ Darauf folgt ein virtuelles Konzert der A-Kapella-Band mit den Filmstars Anna Kendrick, Rebel Wilson, Anna Camp, Brittany Snow, Hailee Steinfeld, Hana Mae Lee und Kelley Jakle. Gemeinsam performen sie „Love On Top“ von Beyoncé.

Der Grund für die Reunion wird auf dem offiziellen „Twitter“-Account von „Pitch Perfect“ genannt: „Die Bellas sind aus einem ganz besonderen Grund wieder zusammen. Der Erlös aus den Downloads unserer Version von ‚Love On Top‘ geht direkt an UNICEF, um Kindern im Libanon und auf der ganzen Welt zu helfen, die unsere Unterstützung brauchen.“

„Pitch Perfect“-Star Rebel Wilson lässt übrigens die Pfunde purzeln.

Foto: (c) Landmark / PR Photos