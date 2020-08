Plant Jason Derulo eine Familie?

Tritt Jason Derulo jetzt auf die Bremse? Scheinbar ist der Sänger bereit zusammen mit seiner Freundin Jena Frumes Fuß zu fassen und eine Familie zu gründen.

Im Interview mit „Page Six“ sagte er auf die Frage, ob er so etwas wie Baby-Fieber verspüre: „Ich glaube, ich komme so langsam in das richtige Alter, wisst ihr was ich meine?“ Auf „Tik Tok“ ist Jason Derulo mittlerweile eine große Nummer und in vielen seiner Videos ist neben seiner Freundin Jena auch die vierjährige Skylar zu sehen. Die Kleine ist seine Nichte und mit ihr geht der Sänger schon einmal sehr gut um.

Weniger gut ging Jason kürzlich mit Hollywood-Star Will Smith um. Beim Golf spielen schlug er ihm versehentlich ein paar Zähne aus. Oder doch nicht?

