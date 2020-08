Prince: Neuer, alter Song von 1986

Er hat viel Musik veröffentlicht, aber hat auch noch viel mehr Musik produziert. Prince starb zwar 2016, doch auf neue Musik müssen die Fans nicht verzichten. Nach „I Could Never Take the Place of Your Man (1979)“ und „Witness 4 The Prosecution (Version 1)“ wurde jetzt der Song „Cosmic Day“ veröffentlicht.

Außerdem wurde in den Sozialen Medien auch der originale und handgeschriebene Songtext gepostet. Dabei steht: „‘Cosmic Day‘ wurde am 15. November 1986 bei ‚Sunset Sound‘ aufgenommen und ist eine der am meisten geliebte Aufnahme der Neuauflage von ‚Sign O‘ The Times.‘“

Das legendäre Doppelalbum „Sign O‘ The Times“ erscheint übrigens am 25. September als vollständig remasterte Edition in drei verschiedenen Auflagen.

Foto: (c) Warner Music