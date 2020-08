Und wieder ist die Musikwelt in Trauer: „Puhdys“-Mitbegründer Harry Jeske ist tot.

Wie der „Berliner Kurier“ berichtet, starb der Bassist am Donnerstag (20.08.) im Alter von 82 Jahren in Wismar. Wie sein Ex-Manager Rolf Henning der Zeitung bestätigte, litt der Musiker schon längere Zeit an gesundheitlichen Problemen.

Seinen letzten Auftritt hatte Harry Jeske im November 2019, damals ist er zur Feier des 50. Geburtstags der „Puhdys“ im Rollstuhl in der Rostocker Stadthalle aufgetreten.