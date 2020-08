Rapperin MC Atrevida stirbt nach Po-OP

Rapperin MC Atrevida wollte eigentlich nur einen schöneren Po, jetzt ist sie tot.

Wie „Daily Star UK“ berichtet, starb die Brasilianerin bereits am 27.07. im Alter von 43 Jahren, nach einer Beauty-OP am Po. Dem Bericht nach wurde der Musikern Fett aus dem Rücken in den Po gespritzt. Danach habe sie unter Schmerzen gelitten und musste sogar ins Krankenhaus. Einen Tag später war sie tot, sie starb an den Folgen einer Sepsis und Nierenversagen. Laut „Daily Star UK“ wurde die Fettabsaugung von einem Gynäkologen durchgeführt. Einige Ärzte sind der Meinung, die Musikerin könnte noch leben, wenn sie früher medizinisch behandelt worden wäre. Angeblich war das Fett, das ihrem Rücken entnommen wurde, mit unbekannten Substanzen angereichert worden. Die kompletten Zusammenhänger stehen noch nicht fest, die Ermittlungen laufen.

MC Atrevida, die übrigens mit gebürtigem Namen Fernanda Rodrigues heißt, zeigte sich bis zuletzt immer sehr körperbetont und sexy auf ihrem „Instagram“-Kanal. Kaum zu glauben, dass sie ausgerechnet an einer Beauty-OP sterben musste.