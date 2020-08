Reese Witherspoon geht mit Castingshow auf Talentsuche

Reese Witherspoon mischt neuerdings in der Country-Business mit und geht auf Talentsuche.

Mit ihrer Firma „Hello Sunshine“ soll die Schauspielerin für den Streamingdienst Apple TV+ die Show „My Kind of Country“ produzieren. Auf „Instagram“ schrieb Witherspoon dazu: „Die Show soll Sängern und Songschreibern eine Plattform bieten und Country-Musik jedermann näher bringen. Ich bin selbst in der Country-Hochburg Nashville in Tennessee groß geworden und diese Musik ist ein riesiger Teil ihres Lebens gewesen.“

Reese Witherspoon spielte in der Johnny-Cash-Biografie „Walk The Line“ von 2005 die mit Cash verheiratete Country-Sängerin June Carter. Die Rolle brachte ihr einen Oscar ein.

Foto: (c) Landmark / PR Photos