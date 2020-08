„Revolverheld“ arbeiten an neuem Album

Der Colt ist wieder geladen, die Jungs von „Revolverheld“ strotzen nur so vor Tatendrang.

Gut für die Fans, denn das bedeutet, ein neues Album ist in der Mache! Die Bandmitglieder posteten via „Instagram“-Story ein Video sowie ein Bild aus dem Tonstudio. Dazu schrieben sie: „Neues Album“. Allerdings arbeiten Strate und Co. nicht in Vollbesetzung am neuen Werk. Schlagzeuger Jakob Sinn fehlt. Auf dem Bild stand: „Studio Stillleben. Es fehlt, weil weg: Jakob Sinn“. Hoffentlich stößt er bald wieder zur Truppe, schließlich gibt’s Musik, die aufgenommen werden muss.

„Revolverheld“ spielten diesen Sommer einige Autokino-Konzerte.

Foto: (c) Benedikt Schnermann / Sony Music