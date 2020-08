Rihanna: Kommt das neue Album doch früher als gedacht?

Seit vier Jahren warten Rihanna-Fans schon auf eine neue Platte. Wie es aussieht, kommt das neue Album, das im Netz als „R9“ betitelt wird, schon früher, als gedacht auf den Markt.

Im Interview mit der TV-Sendung „Access Hollywood“ sagte die 32-Jährige: „Musik kommt oft von alleine – und für all die anderen Dinge sind Zeitpläne und Produktion von entscheidender Bedeutung. Es gibt so viel, was sich hinter den Kulissen abspielt, dass die Leute nie verstehen werden.“ Weiter sagte die Sängerin: „Musik ist noch immer meine erste Liebe.“ Außerdem könne sie es selbst kaum erwarten, etwas Neues herauszubringen. Sie sagte weiter: „Es könnte schon sehr viel früher kommen, als meine Fans glauben, aber mehr verrate ich nicht.“

Ob das wohl ein Hinweis darauf ist, dass „R9“ kurz vor dem Release steht?

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos