Na, was macht ihr diesen Sommer so mit eurer neu gewonnenen Freizeit? Entdeckt ihr auch euren grünen Daumen – so wie Rita Ora?

Die Sängerin postete via „Instagram“-Story ein Beweisbild ihrer Gärtnerqualitäten. Auf besagtem Bild hält Ora einen kleinen Kräuterstängel. Dazu schrieb sie: „Da ist er, mein frisch zuhause gewachsener Rosmarin!“ Ritas Rosmarin. Respekt!

Übrigens: In letzter Zeit zeigt die Sängerin viel Haut.

Foto: (c) Landmark / PR Photos