Robbie Williams: Happy End dank Cameron Diaz

Der Weg ins Eheglück verlief für Robbie Williams und Ayda Field nicht ganz reibungslos: drei Mal haben sie sich getrennt, bevor sie 2010 geheiratet haben. Dass sie jetzt aber schon seit zehn Jahren verheiratet sind, haben sie auch Cameron Diaz zu verdanken. Denn nach der letzten Trennung erzählte Robbie ihr von dieser „brillanten Person“, von der er sich gerade getrennt hat.

In seinem Podcast „(Staying) At Home With The Williamses“ sprach er mit Ayda darüber. Er erzählte: „Dazu sagte Cameron Diaz: ‚Ich glaube nicht, dass die Beziehung vorbei ist.‘ Und in diesem Moment – ich weiß nicht, warum – sagte das Universum: ‚Geh zu Ayda. Sei mit ihr zusammen. Heirate sie.“ Gut, dass er auf Cameron Diaz gehört hat. Darüber ist auch Ayda Field froh. Sie antwortete: „Wenn ich Cameron Diaz das nächste Mal sehe, werde ich mit ihr rummachen! Kannst du dir vorstellen was gewesen wäre, wenn Cameron das nicht gemacht hätte? Stell dir mal vor, du hättest diese Unterhaltung nie gehabt.“

Ayda Field hat übrigens ihre Karriere für Robbie Williams aufgegeben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos