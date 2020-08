„Rolling Stones“ eröffnen eigenen Laden in London

Die „Rolling Stones“ haben sich mit der Firma Bravado zusammengetan und eröffnen mit ihr zusammen in der Londoner Carnaby Street ihren eigenen Flagship-Store namens ‚RS No. 9 Carnaby‘.

In den 60er-Jahren war die Location ein berühmter Hotspot für britische Musik und Mode. Die Rocklegenden verkündeten laut „Bang Showbiz“ in einem Statement folgendes an: „Soho hat schon immer Rock-’n‘-Roll verkörpert, deshalb war Carnaby Street der perfekte Ort für unseren eigenen Laden. Wir sind uns sicher, dass dieses spannende Projekt, das unsere Freunde bei Bravado kreierten, ein unübertroffenes Erlebnis sein wird, für das alle nach London kommen können, um es zu genießen.“

Laut einer Pressemitteilung wird es in dem Laden unter der „RS No. 9 Carnaby“-Marke exklusive neue Mode und Merchandising gegeben, die die Eigenschaften des ikonischen Wegs der Band widerspiegelt.

