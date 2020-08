Ronan Harris von „VNV Nation“: „Corona ruft das Schlechteste und das Beste bei Menschen hervor“

„VNV“ wurden, wie viele andere Bands auch, aufgrund von Corona zu einer Zwangspause verdonnert.

Im Interview mit „monkeypress“ verriet Frontmann und Bandgründer Ronan Harris, welche Erfahrungen er in dieser Zeit gemacht hat. Er sagte: „Verschieden. Corona ruft sowohl das Beste, als auch das Schlechteste bei Menschen hervor. Viele sind frustriert, haben Angst wegen ihrer Zukunft. Es hat einen psychologischen Einfluss auf viele, es löst oft Depressionen und antisoziales Verhalten aus. Aber ich denke, dass Corona auch eine Möglichkeit lässt, die Welt zu einer besseren zu machen. Ich stelle bei vielen den Wunsch danach fest. Vielleicht eine Art ‚grüne Revolution‘. Ökonomisch wird sich auch was ändern. Das Geld ist nicht mehr so da, um so viel Bullshit zu kaufen wie früher. Wenn man mich fragt, wer mit den Auswirkungen der Restriktionen am besten zurechtkommt, sage ich: Ostdeutsche, die älter sind als 40. Die wissen noch, wie das ist.“

Am 29.08. treten „VNV Nation“ übrigens wieder auf, und zwar für eine Streamingshow in Düsseldorf. Tickets gibt’s bei Eventim.

Foto: (c) LooMee TV